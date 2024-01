Fermato nipote della vittima uccisa durante festeggiamenti.

Nella notte di Capodanno, nell'appartamento di Afragola (Napoli), è stato il nipote ad esplodere accidentalmente un colpo di pistola, uccidendo Concetta Russo mentre stava festeggiando. La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 47 anni, per i reati di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione. L'uomo, maneggiando una pistola detenuta senza regolare licenza, avrebbe accidentalmente esploso un colpo di arma da fuoco che ha colpito alla testa la vittima, deceduta successivamente al Cardarelli di Napoli. L'arma utilizzata, una pistola Beretta modello 84, risultata oggetto di furto, è stata rinvenuta in tarda serata dai militari nei pressi del cimitero di Afragola, occultata tra le sterpaglie.