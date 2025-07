Ex Ilva, Urso convoca sindacati al Mimit per il 7 luglio

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha convocato per lunedì 7 luglio, alle ore 17.00, un incontro con le organizzazioni sindacali, nazionali e di categoria, per un aggiornamento relativo all'ex Ilva.

L'incontro avrà luogo in vista della riunione ad oltranza convocata al Mimit per il giorno seguente, con tutte le amministrazioni nazionali e locali della Puglia coinvolte nella sottoscrizione dell'accordo di programma interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.