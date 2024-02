Esercito Israele presenta piano evacuazione dei civili da Rafah

L'esercito israeliano (Idf) ha presentato ieri sera tardi al gabinetto di guerra un piano per l'evacuazione dei civili palestinesi dalle zone di combattimento di Rafah, città più meridionale di Gaza. Lo ha dichiarato l'Ufficio del primo ministro. L'Idf "ha presentato al gabinetto di guerra un piano di evacuazione della popolazione dalle zone di combattimento nella Striscia di Gaza, con l'imminente piano operativo", dice l'annuncio in ebraico senza fornire alcun dettaglio su come o dove saranno trasferiti i civili. Il gabinetto ha approvato la fornitura di aiuti umanitari al sud di Gaza "in modo da prevenire i saccheggi".