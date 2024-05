La presidente della Georgia, Salomè Zourabichvili, afferma di aver posto il veto alla controversa legge sull'influenza straniera, approvato in via definitiva dal Parlamento nei giorni scorsi. La legge, che i critici considerano bavaglio, è stata contestata in piazza da migliaia di cittadini e l'Ue ha messo in guardia dall'approvazione mettendo in dubbio l'adesione della Georgia all'Ue.