Si amplia la corrente di vendite in Piazza Affari su Eni dopo i conti: il titolo, partito debole, ha superato la boa di metà giornata in calo del 3% a 14,14 euro. Il gruppo l'anno scorso ha registrato un utile netto a 4,7 miliardi, in calo del 66% rispetto all'esercizio 2022, mentre l'utile netto adjusted è sceso del 38% a 8,2 miliardi.