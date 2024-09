Emmy: il creatore di 'Baby Reindeer' vince per la sceneggiatura

Il creatore di 'Baby Reindeer', Richard Gadd, ha vinto il suo primo Emmy per aver scritto la miniserie ispirata alla vicenda di stalking di cui è stato vittima per anni. "Non pensavo che avrei rimesso insieme i cocci della mia vita dopo quello che mi è successo - ha detto il comedian accettando la statuetta, sul palco del peacock con il kilt a ricordare le origini scozzesi -. Questa è per tutti quelli che attraversano periodi difficili: niente dura per sempre, alla fine la situazione migliora. Tenete duro, tenete duro, tenete duro". È il secondo Emmy per la miniserie Netflix: anche l'attrice di supporto Jessica Gunning, che interpreta la morbosa e ridanciana stalker del protagonista, ha sollevato la prestigiosa statuetta. 'Baby Reindeer' spera di vincere ancora per l'attore protagonista (sempre Richard Gadd) e per la migliore miniserie.