Elon Musk, Jeff Bezos e Zuckerberg: perdite in Borsa dopo il giuramento di Trump

Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, tutti pronti a scommettere su Donald Trump e la sua Maga e tutti presenti in prima fila al giuramento del presidente americano il 20 gennaio. Ma oggi tutti un po' più 'poveri'.

Tra incertezze globali, tira e molla sui dazi e paura della recessione, sette settimane dopo 5 dei super-miliardari che hanno più guadagnato in vista della nomina del tycoon hanno perso in Borsa - secondo il Bloomberg Billionaires Index - un totale di 209 miliardi di dollari di ricchezza. Si tratta di Musk, il più colpito in termini assoluti (148 miliardi). Colpiti Bezos, Zuckerberg ma anche Sergey Brin e Bernand Arnault.