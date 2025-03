Elon Musk e Shivon Zilis di Neuralink danno il benvenuto al quarto figlio, Seldon Lycurgus

Elon Musk e la executive di Neuralink, Shivon Zilis, hanno avuto un quarto figlio che si aggiunge ai 13 confermati del capo del Doge e a un potenziale quattordicesimo con l'influencer Maga Ashley St. Clair. Zilis ha annunciato la nascita su X "dopo aver parlato con Elon". Il bambino di nome Seldon Lycurgus è nato con l'inseminazione artificiale al pari di almeno nove dei figli di Musk.

"Ne ho discusso con Elon e, alla luce del compleanno di Arcadia, pensiamo che sia meglio condividere direttamente la notizia del nostro incredibile e meraviglioso figlio Seldon Lycurgus. Forte come un carro armato e con un cuore di oro puro", ha scritto la Zilis e Musk si è accodato con un emoji a forma di cuore. Interessante la scelta del nome: Seldon è probabilmente un omaggio a Hari Seldon, celebre personaggio della serie "Fondazione" di Isaac Asimov, un matematico visionario che sviluppa la psicostoria, una disciplina in grado di prevedere e influenzare il futuro delle civiltà su larga scala. Mentre Lycurgus si riferisce al legislatore spartano noto per le rigide riforme che enfatizzavano disciplina, austerità e forza militare.

La Zilis viene vista di frequente assieme a Musk. Era con lui a Mar-a-Lago dopo la vittoria di Trump alla Casa Bianca, al Capitol per la cerimonia dell'insediamento e poi all'Executive Office Building con i gemelli di tre anni Azure e Strider durante l'incontro con il presidente indiano Narendra Modi.

La madre di Musk, Maya, ha preso le parti di Shivon quando è esplosa la faida del figlio segreto con l'influencer St. Clair. Il bambino, a detta della St. Clair che ha fatto causa a Musk per il riconoscimento della paternità e la custodia unica, sarebbe stato concepito nella primavera 2024 a St. Barths.

Se il bimbo della St. Clair fosse effettivamente di Musk, il tycoon avrebbe avuto figli con quattro madri diverse: sei con la prima moglie Justin Wilson, tre con la popstar Grimes, quattro con la Ziles e uno con la St. Clair. "Faccio del mio meglio contro la crisi della popolazione. Il tasso di nascite in crollo è la peggiore minaccia finora per la civiltà", aveva detto su X nel 2022.