Ecuador: Exit Poll Contraddittori tra Noboa e González secondo il Cne

Il Consiglio elettorale dell'Ecuador, il Cne, aveva autorizzato quattro agenzie demoscopiche a condurre exit poll, ma solo due hanno elaborato i sondaggi a caldo e, dopo la chiusura delle urne, hanno dato risultati contrastanti. Lo rendono noto i principali media ecuadoriani.

Secondo Telcodata, di proprietà di Tomislav Topic, il presidente uscente e candidato di destra Daniel Noboa avrebbe ottenuto il 51,2% dei voti e Luisa González, di sinistra, il 48,98% con un margine di errore dello 0,56 %.

Per l'agenzia demoscopica Corpmontpubli avrebbe vinto invece González con il 51,99% dei voti validi contro il 48,01% di Noboa ed un margine di errore campionario del 3%.

La presidente del Cne, Diana Atamaint, ha precisato che sebbene esistano due aziende autorizzate a realizzare exit poll o sondaggi a caldo, "questi non costituiscono risultati ufficiali e, pertanto, non devono essere considerati come una fonte definitiva di informazione, poiché non riflettono il risultato reale del processo elettorale".