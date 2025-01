Donzelli: La nascita di FI ha frenato la crescita della destra

"La nascita di FI è stata un freno all'affermazione della destra". Lo dice il deputato FdI Giovanni Donzelli al convegno per i 30 anni di AN promosso al Senato dalla Fondazione Tatarella. "Non voglio essere frainteso: ci manca Berlusconi, il suo sole in tasca, la sua genialità, il suo essere empatico, ma il fatto che Berlusconi abbia sdoganato e fatto un favore alla destra è un falso storico. La svolta per la destra ci fu con la legge per le amministrative del 1993. E' con questa riforma che nacque il bipolarismo. Berlusconi ci mise il cappello sopra ma il fenomeno era partito. Gli italiani si stavano dividendo tra destra e sinistra. Non è grazie a Berlusconi che la destra è cresciuta".