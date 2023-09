Derna, manutenzione dighe interrotta dal 2002

Il vicensindaco di Derna, Ahmed Madroud, ha dichiarato che la manutenzione delle dighe della città è stata interrotta nel 2002 e che i danni causati dalle inondazioni saranno difficili da riparare, come riportato da Al Jazeera sul suo sito. "Le dighe non sono state controllate dal 2002 e non sono molto alte", ha affermato. Secondo Madroud, la prima diga crollata era di soli 70 metri. Una volta che l'acqua l'ha superata, si è accumulata sotto la seconda, provocandone il crollo.