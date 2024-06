Corea Sud, 'visita di Putin a Pyongyang tra pochi giorni'

L'Ufficio presidenziale sudcoreano ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin effettuerà "tra pochi giorni" la sua prima visita a Pyongyang in 24 anni per rafforzare la cooperazione militare e di sicurezza bilaterale nel contesto della guerra in Ucraina e delle tensioni intercoreane. "La missione in Corea del Nord avrà luogo tra pochi giorni", ha detto un alto funzionario di Seul durante la visita di stato del presidente Yoon Suk-yeol in Kazakistan, secondo i media sudcoreani. Indiscrezioni circolate a Pechino hanno indicato la visita come possibile nel weekend, quando in Svizzera si terrà la conferenza di pace sull'Ucraina.