Conte, il Pnrr trasformato in mangiatoia, non lo permetteremo

"La bufera mi sembra che più che in arrivo si sia già abbattuta. Si sta abbattendo dal Piemonte, alla Puglia, dalla Sicilia, alla Liguria. Dobbiamo tutti contribuire a denunciare il marcio che c'è. Ormai ci sono intere aree grigie opache, dove c'è una chiara contaminazione tra affari e politica". Così il leader del Movimento Cinque Stelle a margine di un'iniziativa elettorale a Rivoli nel torinese, ha commentato le vicende giudiziarie che hanno riguardato ultimamente politici italiani. "C'è un malcostume diffuso - ha aggiunto - corruzione, infiltrazioni politiche mafiose. Adesso c'è la torta del Pnrr, quei 209 miliardi che abbiamo portato in Italia noi, ma l'abbiamo fatto grazie ai sacrifici di tutta la comunità nazionale - afferma Conte -. È davvero una vergogna che quel piano, quelle risorse diventino la mangiatoia per gli amici imprenditori, i comitati di affari, addirittura le mafie, la malavita organizzata. Non lo permetteremo", conclude Conte.