Confindustria-Cgil: 'battaglie, ma serve un dialogo'

"Sia Confindustria che il sindacato hanno una grande responsabilità per le sfide che ci aspettano e non possiamo esimerci da questo", dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in un confronto con il leader della Cgil, Maurizio Landini, alla festa del Fatto Quotidiano: "Io credo che con Landini ci sarà dialogo, ovviamente ci saranno battaglie, ma credo che l'obiettivo sia quello di cercare dei punti di incontro. Per Landini c'è "la consapevolezza di avere idee diverse", ma "il dialogo è la ricerca di accordi: bisogna provare a risolvere i problemi, dare risposte": la contrattazione "è lo strumento decisivo" anche per "una mediazione", bisogna "essere in grado di presentarsi alle forze politiche ed al Governo con delle proposte che rimettano al centro il lavoro".