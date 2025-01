Condanna dei presidenti di Senato e Camera per le proteste violente in Italia

I presidenti di Palazzo Madama e Montecitorio, in due distinte note, esprimono una "netta condanna" nei confronti della proteste che ci sono state in varie città italiane per la morte di Ramy, il giovane che ha perso la vita durante un inseguimento delle forze dell'ordine a Milano ed esprimono vicinanza anche alla comunità ebraica per le dimostrazioni davanti alla sinagoga di Bologna.

"Esprimo ferma e totale condanna per i gravissimi episodi di violenza avvenuti a Roma e a Bologna, dove numerosi delinquenti hanno lanciato bombe carta contro un commissariato, aggredito le forze dell'ordine e assaltato una sinagoga. Nessuna giustificazione, nessuna tolleranza è ammissibile per questi episodi, che purtroppo continuano a ripetersi con preoccupante regolarità. Ai sindaci di Roma e Bologna - scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa - alle Forze dell'ordine e alla comunità ebraica va la vicinanza mia personale e quella del Senato della Repubblica".

"Dopo gli attacchi di ieri sera, a Roma, quanto accaduto nella notte a Bologna suscita ulteriore indignazione per i metodi violenti di chi sfrutta le manifestazioni per legittimare azioni aggressive: comportamenti intollerabili e da condannare con fermezza. Esprimo la mia vicinanza alla comunità ebraica di Bologna e rinnovo la solidarietà alle forze dell'ordine, con un pensiero particolare agli agenti feriti, a cui rivolgo gli auguri di pronta guarigione", dichiara in una nota il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.