Tripoli: agente di polizia ucciso durante l'assalto al palazzo del governo

Un agente di polizia è rimasto ucciso da colpi d'arma da fuoco sparati da persone non identificate mentre era in servizio di sicurezza presso la sede del governo a Tripoli. Lo ha annunciato in una nota la presidenza del Consiglio del Governo di unità nazionale (Gnu), esprimendo "profondo cordoglio".

L'esecutivo riferisce ancora che una "cellula infiltrata tra i manifestanti" avrebbe tentato di assaltare il palazzo della presidenza, lanciando bottiglie molotov e utilizzando strumenti metallici per forzare l'ingresso. Il tentativo, si legge, è stato "subito contenuto senza danni materiali".