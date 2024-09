Cnn, Netanyahu ha fatto naufragare la ripresa dei negoziati

IL primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto naufragare il tentativo dei mediatori di riprendere i negoziati per il cessate il fuoco e la presa degli ostaggi: lo ha detto alla Cnn una fonte a conoscenza dei colloqui. Secondo la Cnn, dopo l' assassinio di sei ostaggi israeliani da parte di Hamas a Gaza, i mediatori hanno lavorato per promuovere un accordo per Gaza ma Netanyahu, che ha sostenuto che Israele non lascerà mai il corridoio di Filadelfia , "ha affossato tutto con un solo discorso", ha affermato la fonte.