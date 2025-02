Class action contro Stmicroelectronics: accuse di violazioni e impatto in Borsa

"Al momento si tratta solo di accuse di presunte violazioni e che gli esiti dei procedimenti legali non sono prevedibili. La società ritiene di avere solide argomentazioni legali contro le accuse e si difenderà con determinazione in tribunale. Come da policy aziendale, la società non commenta le controversie legali in corso". E' quanto riferiscono fonti di Stmicroelectronics a proposito della class action contro il gruppo italo-francese e i suoi vertici per le informazioni ritenute fuorvianti legate al profit warning che lo scorso luglio aveva fatto crollare il titolo in Borsa.

Stm intanto soffre a Piazza Affari, in linea peraltro con altri gruppi dei semiconduttori come Asml ad Amsterdam, dopo che il quotidiano Les Echos ha scritto che il governo italiano preme per cambiare l'attuale ceo Jean-Marc Chery e "intende far leva sulla class action lanciata a fine gennaio negli Usa contro gli alti responsabili del gruppo".