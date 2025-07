Scende il prezzo medio, benzina al self 1,738 euro al litro

Le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa continuano a scendere, confermando una tendenza che si protrae ormai da una settimana. Intanto si registra un terzo rialzo consecutivo per la quotazione del gasolio, secondo per la benzina. Movimento al rialzo anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,738 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,743, pompe bianche 1,727), gasolio self service a 1,669 euro/litro (-3, compagnie 1,675, pompe bianche 1,659). Benzina servito a 1,879 euro/litro (-2, compagnie 1,922, pompe bianche 1,798), diesel servito a 1,811 euro/litro (-2, compagnie 1,854, pompe bianche 1,729). Gpl servito a 0,706 euro/litro (invariato, compagnie 0,715, pompe bianche 0,695), metano servito a 1,442 euro/kg (+1, compagnie 1,447, pompe bianche 1,437), Gnl 1,275 euro/kg (+1, compagnie 1,273 euro/kg, pompe bianche 1,276 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,832 euro/litro (servito 2,097), gasolio self service 1,778 euro/litro (servito 2,046), Gpl 0,842 euro/litro, metano 1,505 euro/kg, Gnl 1,371 euro/kg.