Armi per Kiev bloccate dagli Usa in Polonia: attesa una telefonata Trump-Zelensky. Mosca conquista Razino e Melevoje nel Donbass

Roma, 3 luglio 2024 – Armi Usa dirette a Kiev sono state bloccate in Polonia. Si tratta di missili di precisione e sistemi avanzati di difesa aerea sono state spedite da Washington, ma il Pentagono le ha poi congelate citando una “revisione delle capacità” in corso per garantire che l'assistenza militare statunitense "sia in linea con le sue priorità di difesa strategica”. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un briefing avvenuto ieri al Ministero della Difesa Usa. Ma il timore è che la scelta porti la Russia dritta alla vittoria.

Stati Uniti e Ucraina stanno intanto lavorando per organizzare una telefonata tra Trump e Zelensky. Le trattative sono iniziate martedì quando ha iniziato a diffondersi la notizia che gli Usa avevano bloccato le spedizioni di armi all'Ucraina. Secondo i media, “non si tratta di una sospensione, gli Stati Uniti sono ancora in piena fase di definizione del modo migliore per supportare la difesa ucraina. Questa rimane una priorità".

Segui la diretta di oggi