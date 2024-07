Cdp, Dario Scannapieco confermato amministratore delegato

Il nuovo consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, nominato dall'assemblea il 15 luglio, ha confermato come amministratore delegato Dario Scannapieco. Sono stati, inoltre, nominati - spiega una nota - i membri dei comitati interni al consiglio Il comitato rischi e sostenibilità, con funzioni di supporto al cda in materia di gestione dei rischi, strategia, policy e rendicontazione di sostenibilità, è composto dai consiglieri Maria Cannata (Presidente), Francesco Di Ciommo, Giorgio Lamanna e Valentina Milani. Il comitato compensi, che ha compiti di formulare proposte al cda in materia di compensi degli organi sociali e statutari, è composto dai consiglieri Francesco Di Ciommo (Presidente), Stefano Cuzzilla e Matilde Bini. Il comitato nomine, con funzioni di supporto nel processo di nomina dei membri degli organi sociali delle società direttamente e indirettamente partecipate da Cdp, è composto da Giovanni Gorno Tempini (Presidente), Dario Scannapieco e Riccardo Barbieri Hermitte, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento interno. Il comitato parti correlate, che esprime pareri preventivi sulle operazioni con parti correlate poste in essere da Cdp, è composto dai consiglieri Flavia Mazzarella (Presidente), Luigi Guiso e Luisa D'Arcano.