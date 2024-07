Nella capigruppo della Camera di oggi si è espresso l'impegno per trovare a luglio, d'intesa con il Senato, una data per il voto sul Cda della Rai. E' quanto è stato sottolineato da fonti parlamentari al termine della riunione. Presumibilmente la data sarà fissata in una sospensione dei lavori per la richiesta del voto di fiducia ai vari provvedimenti all'esame delle Aule.