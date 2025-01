Cavo sottomarino tra Svezia e Lettonia danneggiato nel Mar Baltico

Il primo ministro svedese ha dichiarato che almeno un cavo sottomarino che collega Svezia e Lettonia è stato danneggiato, l'ultimo incidente che segue una serie di problemi simili nel Mar Baltico. "Ci sono informazioni che suggeriscono che almeno un cavo dati tra Svezia e Lettonia è stato danneggiato nel Mar Baltico. Il cavo è di proprietà di un'entità lettone. Sono stato in stretto contatto con il primo ministro lettone Evika Silina per tutto il giorno", ha detto Ulf Kristersson su X. A gennaio, la Nato ha annunciato una missione per proteggere queste infrastrutture sottomarine.