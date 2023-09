Casellati, riforma delle riforme, niente muri ideologici

Quella sulla forma di governo (il premierato) "è la riforma delle riforme, non solo del centrodestra ma del paese". Lo ha detto la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati intervistata durante l'iniziativa "Le buone leggi, semplificare per far ripartire l'Italia" al Tempio di Adriano. Casellati spera che "non si alzino muri ideologici", che le opposizioni non dicano "non lo voglio far far a questo governo, lo faccio io". "Io ho attivato un dialogo a tutto campo con partiti, associazioni, sindacati per progetto il più possibile condiviso" e "sono ottimista".