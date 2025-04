"Non può essere, questo, il tempo di equilibrismi, tattiche, prudenze, il tempo che asseconda l'istinto di tornare indietro, o peggio, di rivalse e di alleanze di potere, ma serve una disposizione radicale a entrare nel sogno di Dio affidato alle nostre povere mani". Lo dice il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, nell'omelia della messa in suffragio per Papa Francesco.