Carabinieri in casa Sharon, sopralluogo con il compagno

Sopralluogo dei carabinieri del comando provinciale di Bergamo questa mattina nella casa di Terno d'Isola dove Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa in strada nella notte del 30 luglio, viveva con il compagno Sergio Ruocco. Proprio lui, convocato questa mattina in caserma per essere sentito per la terza volta come persona informata sui fatti e dunque senza avvocato, ha accompagnato i militari nella abitazione che è sotto sequestro.