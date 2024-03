Cade dal compattatore durante raccolta rifiuti e muore

Sarà l'esame medico legale a stabilire se abbia avuto un malore o siano altre la cause del decesso del lavoratore che intorno alle ore 14 di oggi è caduto dal compattatore per la raccolta differenziata dei rifiuti sul quale stava prestando servizio a San Giorgio a Liri, vicino a Frosinone. La vittima è un operatore ecologico di sessant'anni. L'uomo era dipendente della società che ha vinto la gara per effettuare il servizio di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani allo stabilimento provinciale che si occupa del riciclo e dello smaltimento. Inutile ogni soccorso. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 di Cassino ed i carabinieri della compagnia di Pontecorvo. Sarà l'esame medico legale a stabilire le cause del decesso.