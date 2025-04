Bper: approvato aumento di capitale per OPA su Banca Popolare di Sondrio

Via libera degli azionisti di Bper all'aumento di capitale funzionale all'offerta pubblica di acquisto su Banca Popolare di Sondrio. L'assemblea ha approvato la delibera in seduta straordinaria dopo il via libera al bilancio del 2024. L'importo massimo complessivo dell'aumento di capitale è di oltre 981 milioni di euro più il sovrapprezzo, con l'emissione di oltre 657,4 milioni di azioni senza valore nominale. Il prezzo di emissione sarà determinato dal consiglio di amministrazione.

Nella seduta ordinaria i soci hanno approvato il bilancio con un utile netto di 1,25 miliardi, con un dividendo di 0,6 euro per azione. Approvate anche le politiche di remunerazione del gruppo per il 2025 e i piani di incentivazione per obiettivi (Mbo) al 2025 e a lungo termine (Ilt) 2025-2027, con relativo acquisto di azioni proprie.