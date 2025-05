Borse europee in rialzo con Londra chiusa, focus su Lagarde e semiconduttori

Borse europee a ranghi ridotti in apertura di settimana, con Londra chiusa per festività al pari di New York. In una giornata con pochi scambi, pari a 1 miliardo di euro di controvalore a Milano, contro i 4,73 di venerdì. All'indomani del rinvio dei nuovi dazi Usa sull'Ue dal 1 giugno al 9 luglio la migliore è Francoforte (+1,74%), seguita da Milano (+1,24%), Parigi e Madrid (+1,14% entrambe). In assenza di dati rilevanti gli investitori attendono l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde nel pomeriggio a Berlino.

Si assesta a 100,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,2 punti al 3,58% e quello tedesco di 2,5 punti al 2,59%. In calo il dollaro sotto gli 0,88 euro e le 0,74 sterline.

Gira in calo il greggio (Wti -0,26% a 61,37 dollari al barile), stabile l'oro (+0,06% a 3.330,68 dollari l'oncia), positivo invece il gas (+0,9% a 36,8 euro al MWh) nel pieno della stagione degli stoccaggi.

Corrono i produttori di semiconduttori Asml Holding (+2,75%) ed Stm (+2,5%) sulla scia del balzo segnato in Giappone. Proseguono gli acquisti su Iveco (+2,35%), che ha ricevuto diverse offerte per Idv, da quella della cordata tra Leonardo (+2,22%) e Rheinmetall (+2,5%), a quelle della spagnola Indra Sistemas (+2,36%) e della ceca Czechoslovak Group.

Rallentano i petroliferi TotalEnergies e Shell (+1% entrambe) ed Eni (+0,94%). Più vivaci i collegati Saipem (+1,9%) e Tenaris (+1,33%). Bene il lusso con Puma (+1,77%) e Pandora (+1,73%), più cauta Cucinelli (+1,25%). Corre Stellantis (+2,64%), acquisti sui bancari Commerzbank (+2,15%), Unicredit (+1,76%), Intesa (+1,66%)e Popolare Sondrio (+1,29%). Scivolone di Credit Agricole (-5,2%).