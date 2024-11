Borsa: Milano cede (-0,7%) con l'Europa e i future Usa, bene Mps

Milano si conferma debole (-0,7%) insieme agli altri listini europei in scia ai futures contrastati su Wall Street dove, alla vigilia della chiusura per la festività del Thanksgiving, si attende per le 14.30 una tornata di dati macroeconomici e alle 16 gli indici Pce sull'inflazione. Si è intanto indebolito il dollaro. A Piazza Affari Stellantis (-2,82%), Stm (-2,7%) e Generali (-2,6%) oltre ad Iveco (-2,4%) sono le peggiori, bene invece Mps (+1,9%), Banco Bpm (+0,8%) e Saipem (+0,67%). Parigi segna in ribasso dell'1% fra le incertezze politiche che hanno spinto al rialzo i rendimenti degli Oat. Fa meglio Francoforte (+0,4%) malgrado l'indice di fiducia dei consumatori sia peggiorato. Fuori dall'eurozona tiene Londra (+0,11%). Qui ha ridotto i guadagni iniziali Easyjet (+0,74%) mentre scivola Aston Martin (-4,7%) per il taglio della guidance e l'aumento di capitale a sconto resi noti martedì.