Borsa: l'Europa piatta in attesa Lagarde, Londra +0,7%

I listini azionari del Vecchio continente proseguono la seduta in un clima incerto attendendo che la Bce oggi mantenga fermi i tassi e che soprattutto la presidente Christine Lagarde dia qualche segnale sul programma futuro. Londra sale dello 0,7%, Madrid di mezzo punto percentuale, con Milano e Amsterdam in aumento dello 0,2%. Piatta Parigi, in calo dello 0,1% Francoforte. Calma anche sul mercato dei titoli di Stato, con lo spread Btp-Bund tra i 128 e i 129 punti base. Euro piatto a 1,093 sul dollaro. In questo clima in Piazza Affari corre del 3% Iveco, con Stellantis in aumento dell'1,2%. In positivo anche Unicredit, Intesa ed Eni, che salgono di circa un punto percentuale. Debole Stm (-1,6%), in calo di due punti Prysmian.