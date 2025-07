Stellantis, assemblea degli azionisti ratifica nomina di Filosa

L'assemblea straordinaria di Stellantis, riunita ad Amsterdam sotto la presidenza di John Elkann, ha ratificato la nomina del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa. Filosa, scelto all'unanimità il 28 maggio come successore di Carlos Tavares, ha già preso le redini di Stellantis il 23 giugno, quando ha presentato la sua squadra. Il nuovo amministratore delegato, che ha la sua base operativa a Detroit, in Michigan, ha visitato in queste settimane gli stabilimenti e le sedi del gruppo di tutto il mondo.