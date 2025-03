Borsa: l'Europa apre fiacca e guarda agli Stati Uniti

Borse europee deboli in avvio di seduta, mentre i futures americani sono in rialzo. L'attenzione dei mercati si concentra sugli Stati Uniti con il rischio dello shutdown e le minacce di Donald Trump di nuovi dazi. Sotto i riflettori anche la trattativa per la pace tra Russia e Ucraina. In flessione Francoforte (-0,29%). Poco mosse Parigi (+0,01%) e Londra (+0,04%), quest'ultima con il Pil e la produzione industriale di gennaio in calo.