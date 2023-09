Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,67%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo, in scia alle prese di beneficio con gli investitori in attesa di ulteriori misure a sostegno dell'economia a partire dal settore immobiliare in crisi: l'indice Hang Seng cede in avvio lo 0,67%, scivolando a 18.717,42 punti. Il Composite di Shanghai perde nelle prime battute lo 0,23% a 3.169,74 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,18% scivolando a quota 1.978,09.