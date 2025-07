Borsa: Europa in ordine sparso dopo lavoro Usa, Milano +0,2%

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee caute dopo il dato sul mercato del lavoro Usa peggiore delle stime. Sono 33mila i posti persi in giugno a fronte di un incremento atteso di 98mila unità. Milano guadagna lo 0,2%, Francoforte cede lo 0,05% e Londra lo 0,4%, mentre salgono Madrid (+0,2%) e Parigi (+0,9%). Negativi i future Usa in attesa delle scorte settimanali di greggio e con l'approssimarsi della scadenza del 9 luglio fissata dal presidente Usa Donald Trump per la tregua sui dazi, che non intende prorogare, sollevando dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con il Giappone.

In calo a 86,2 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 6,3 punti al 3,51% e quello tedesco invariato al 2,65%. In risalita il greggio (Wti +0,9% a 66,04 dollari al barile) e il gas (+0,32% a 33,8 euro al MWh), mentre appare invariato l'oro a 3.344,8 dollari l'oncia. In rialzo il dollaro a quasi 0,85 euro e sotto le 0,74 sterline.

Gli acquisti si concentrano sui produttori di semiconduttori Stm (+3,6%) e Infineon (+2) dopo il rialzo delle stime sul settore da parte degli analisti di Oddo Bhf, che prevedono una ripresa del settore auto. Quest'ultimo cresce con Bmw (+4,33%) dopo i dati sulle vendite semestrali. Acquisti anche su Mercedes (+2,7%), Renault (+2,5%) e Volkswagen (+2%), più cauta invece Stellantis (+1%). Corrono i bancari Sabadell (+5%), Commerzbank (+2,9%) Credit Agricole (+1,8%). In Piazza Affari salgono Banco Bpm (+1,24%), Popolare Sondrio (+0,7%) e Unicredit (+0,57%). Tiene Intesa (+0,25%), deboli invece Mps (-0,33%) e soprattutto Mediobanca (-1,67%).