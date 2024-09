Borsa: Asia in corsa dopo la Fed, future su Europa in rialzo

Rally in Asia e futures azionari in rialzo in Europa dopo la decision della Fed sui tassi di interesse. I mercati a est sono più ottimisti di Wall Street che, sperando in una riduzione da mezzo punto, ha chiuso in calo la seduta. Tokyo guadagna oltre il 2%, Hong Kong l'1,86%, Shanghai lo 0,54%, Shenzhen l'1,38 per cento scommettendo su una ripresa dell'economia statunitense e su una riduzione dei costi di finanziamento. Sul listino giapponese inoltre si riversa l'effetto di uno yen indebolito in attesa della decisione della Banca del Giappone di venerdì. L'Autorità Monetaria di Hong Kong intanto ha abbassato il tasso d'interesse di base per la prima volta in quattro anni dopo il taglio della Fed. Guardando già ai mercati in Europa i futures sul Ftse 100 di Londra salgono dello 0,6%, sul Cac 40 parigino dello 0,89%, sul Dax tedesco dello 0,62% e sul Ftse Mib, l'indice italiano, dello 0,84 per cento.