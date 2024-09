Borsa: Asia a ranghi ridotti, Tokyo e Shanghai chiuse

Seduta a ranghi ridotti per le principali borse di Asia e Pacifico. Sono chiuse per festività infatti Tokyo e Shanghai e quest'ultima lo sarà anche domani, per passare poi il testimone ad Hong Kong mercoledì. Positiva Taiwan (+0,42%), cauti rialzi a Seul (+0,13%) e Sidney (+0,27%), ancora aperte Hong Kong (+0,02%), Mumbai (+0,04%) e Singapore (-0,2%). Negativi i future sull'Europa e su Wall Street nel primo giorno della settimana in cui la Fed e la Banca d'Inghilterra decidono sui tassi. In arrivo oggi l'inflazione in Italia e nell'Eurozona seguite dal saldo della bilancia commerciale italiana, dalle retribuzioni e dalla bilancia commerciale dell'Eurozona. In agenda negli Usa l'indice manifatturiero di New York. Sale il greggio (Wti +0,51%a 69,02 dollari al barile) a differenza del gas naturale (-2,52% a 34,75 euro al MWh), che scende ad Amsterdam sotto la soglia dei 35 euro. In rialzo l'oro (+0,84% a 2.588,73 dollari l'oncia) mentre cede il dollaro a 0,9 euro, 139,88 yen e 0,76 sterline. In rialzo a 137,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in calo di 0,6 punti al 3,5% mentre quello tedesco ne perde 1,8 al 2,12%.