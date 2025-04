Antonio Costa: Maggiore margine di debito per l'Italia per aumentare le spese di difesa

La Commissione Ue dovrebbe dare più margine all'Italia sul debito, per consentire un aumento delle spese per la difesa. Lo dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, in un'intervista pubblicata sullo Spiegel on line.

A un domanda su come Paesi come Spagna e Italia possano raggiungere le quote di Pil richieste dalla Nato, che spinge per il 3%, Costa risponde: "Non sarà certamente semplice. Un primo passo importante sarebbe che la Commissione desse a Paesi come l'Italia uno spazio finanziario maggiore per aumentare le sue spese della difesa, e questo permettendo ad esempio delle eccezioni sulle regole europee sul debito".