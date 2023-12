Borrell, aumentare aiuti a Kiev, non ridurli

La Russia continua ad attaccare l'Ucraina, ma le perdite della Russia aumentano: è giunto il momento di sostenere maggiormente Kiev, non meno. Oggi discuteremo le garanzie di sicurezza per l'Ucraina e i ministri mi devono fornire delle linee guida per presentare opzioni al vertice dei leader, è fondamentale che il sostegno militare all'Ucraina prosegua a livello europeo e non soltanto in modo bilaterale. Lo ha dichiarato l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue Josep Borrell al suo arrivo al Consiglio Esteri Ue.