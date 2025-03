Biancaneve: flop al botteghino per il remake Disney da 270 milioni di dollari

Biancaneve: la più bella del reame, ma la meno redditizia. Il remake con attori in carne ed ossa del classico Disney del 1937 è un flop al botteghino nordamericano, con un'apertura a 43 milioni di dollari. Non è certo un lieto fine per questa produzione da 270 milioni di dollari, che arriva in sala dopo un percorso lungo e accidentato.

Prima il Covid, poi lo sciopero degli attori e un incendio sul set hanno ritardato il progetto, che è stato 'avvelenato' anche da innumerevoli polemiche sulla rappresentazione dei sette nani e sulle modifiche 'woke' alla storia originale. Si sono aggiunte poi le contestazioni e le chiamate al boicottaggio incrociate per le posizioni sulla guerra tra Israele e Hamas delle co-protagoniste Rachel Zegler (Biancaneve, attivista per la pace in Palestina) e Gal Gadot (la Regina Cattiva, israeliana e sostenitrice dell'offensiva di Tel Aviv).

Biancaneve ha debuttato in sala anche all'estero (Italia compresa), dove ha raccolto altri 44,3 milioni di dollari che portano l'incasso globale del film poco sopra gli 87 milioni di dollari: Disney ed esercenti si aspettavano di arrivare almeno a quota 100.

Il secondo titolo più visto del fine settimana nelle sale di Stati Uniti e Canada è la patinata spy story di Steven Soderbergh 'Black Bag - Doppio gioco' (in Italia arriva con Universal il 30 aprile), che guadagna 4 milioni di dollari, dieci volte meno del primo classificato. Il thriller con Cate Blanchett e Michael Fassbender, coppia di agenti segreti coinvolti in una trama internazionale, è stato prodotto da Focus Features con 50 milioni di dollari e in dieci giorni al cinema ne ha incassati circa 15.

Resta sul podio 'Captain America - Brave New World', l'ultima creatura dei Marvel Studios della Disney, che dopo sei settimane di programmazione si appresta a uscire dai cinema. Da venerdì a domenica, il film di Julius Onah, con Anthony Mackie dietro allo scudo bianco, rosso e blu ed Harrison Ford al suo esordio tra gli Avengers, guadagna qualcosa in più di 4 milioni di dollari.

Quarta piazza, con 3,9 milioni di incassi, per 'Mickey 17', il film di fantascienza del sudcoreano Bong Joon Ho (che aveva fatto il pieno di Oscar con 'Parasite'), che è costato alla Warner Bros più di 100 milioni e sta arrancando in sala nella terza settimana in cartellone. Chiude la top five 'Mr.Morfina' della Paramount (in sala in Italia con Eagle Pictures), a quota 3,7 milioni di dollari. L'eroe innamorato Jack Quaid, nei panni di un uomo che per una malformazione genetica non percepisce il dolore, è arrivato in sala la settimana scorsa.