Basilea 3 plus bloccato: Patuelli preoccupato per le divisioni in Occidente

"Il tema economico-finanziaria che mi preoccupa di più è Basilea 3 plus, che è l'accordo degli organismi finanziari delle banche centrali dell'Occidente, con l'approvazione delle istituzioni dell'Occidente, e che è stato negoziato molti anni per prevenire ed evitare crisi bancarie e finanziarie. Basilea 3 plus oggi è bloccato". Lo ha detto il presidente Abi Antonio Patuelli, che oggi a Firenze ha ricevuto il Pegaso d'oro della Regione Toscana, consegnato dal presidente Eugenio Giani, a margine della cerimonia.

L'accordo è bloccato, ha aggiunto Patuelli, "perché nei giorni scorsi negli Usa è stata ricadenzata l'entrata in vigore unilateralmente, e perché ieri la Gran Bretagna ha comunicato che farà altrettanto: ne rinvia l'entrata in vigore. Quindi l'Occidente aveva concordato negli anni scorsi regole identiche di prudenzialità economico-finanziaria bancaria. Invece si sta dividendo sull'entrata in vigore che è la prima cosa di certezza del diritto, e questo mi preoccupa moltissimo, estremamente".

Per il presidente Abi "l'Occidente non si deve sfarinare sulle regole economico-finanziarie, non deve confliggere, deve fare una concorrenza regolata per i suoi attori bancari e finanziari: quindi io rivolgo un appello alle istituzioni europee ed internazionali perché facciano ogni sforzo di ripresa di dialogo con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, e le istituzioni competenti, per trovare un punto d'accordo perché non ci sia questo disordine di regole prossime nell'ambito economico-finanziario dell'Occidente".