Barelli, sul terzo mandato per FI il discorso è chiuso

Forza Italia è sempre stata disponibile al dialogo e al confronto con i suoi alleati, specialmente nell'esecuzione del programma di Governo, che prevede anche di favorire l'inclusione dei migranti regolari. Il terzo mandato per i presidenti delle regioni, invece, non è parte del programma dell'esecutivo e, peraltro - come rilevano i sondaggi - trova contrari gli italiani. Per questo motivo, per Forza Italia, oggi, si mette fine alla discussione sul terzo mandato". Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.