Aumento degli alunni con disabilità nelle scuole italiane: 359mila nel 2023-2024

Aumentano gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane: quasi 359mila nell'anno scolastico 2023-2024, il 4,5% del totale degli iscritti, +6% rispetto al precedente anno scolastico, 75mila in più negli ultimi cinque anni (+26%). Cresce la quota di docenti per il sostegno con una formazione specifica: dal 63% al 73% in quattro anni, ma sono ancora molti gli insegnanti non specializzati (27%, nel Nord 38%) e l'11% viene assegnato in ritardo. Lo certifica l'Istat. Elevata la discontinuità didattica: più di un alunno su due (il 57% degli alunni con disabilità) ha cambiato insegnante per il sostegno da un anno all'altro.