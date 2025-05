Artem Uss, fuga e processo: niente testimonianza in aula per il figlio dell'oligarca russo

Artem Uss, figlio di un oligarca russo vicino a Putin ed evaso dai domiciliari nel Milanese nel 2023 mentre era in attesa di estradizione negli Usa, non sarà sentito in aula nel processo a carico del presunto coordinatore della fuga. Lo ha deciso la giudice del Tribunale di Milano, davanti alla quale l'aristocratico Dmitry Chirakadze è accusato di procurata evasione aggravata, rigettando la richiesta presentata dai difensori. Nelle scorse settimane i legali avevano ricevuto una lettera, firmata da Artem Uss, nella quale affermava di voler essere sentito da remoto come testimone per spiegare ragioni e modalità della sua evasione.