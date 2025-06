ANPI chiede a Israele di cessare immediatamente l'attacco all'Iran

"La situazione sta precipitando in modo incontrollato, si rischia l'effetto domino. Serve un appello alla moderazione, un ordine da parte di tutte le organizzazioni internazionali perché Israele cessi immediatamente l'attacco all'Iran". Queste le parole con cui il presidente dell'ANPI, Gianfranco Pagliarulo, commenta all'ANSA i raid israeliani in Iran. "L'attacco di Israele - continua - viola qualsiasi convenzione internazionale, ora nessuno può sapere cosa succederà".