Anp, 'blitz Idf in ospedale Nablus per rapire un ferito'

L'Autorità nazionale palestinese accusa le forze israeliane di aver condotto un'operazione in un ospedale di Nablus, in Cisgiordania, per rapire un ferito. Fonti dell'ospedale hanno riferito all'agenzia palestinese Wafa che "le forze speciali israeliane si sono infiltrate, travestite da donne e medici, in una delle sale di terapia intensiva all'interno dell'ospedale e hanno rapito un giovane, Ayman Ghanem, ferito da un drone ieri vicino a Tubas". Due membri del personale medico sono stati "aggrediti e picchiati".