Nuova norma in arrivo: tutela penale per sindaci e pubblici ufficiali nella protezione civile

E' allo studio una norma per tutelare i sindaci e i pubblici ufficiali nelle loro attività di protezione civile. Il provvedimento, a quanto si apprende, punterebbe ad estendere le salvaguardie penali già annunciate per le forze dell'ordine, in caso di denuncia, anche agli amministratori. "Le strutture legislative del ministro per la Protezione Civile e dei ministri per i Rapporti con il Parlamento e della Giustizia si stanno coordinando per predisporre un provvedimento specifico, nei tempi più veloci possibile", dichiarano in una nota congiunta i ministri Musumeci e Ciriani.