Anp, aiuti Usa a Israele sono aggressione ai palestinesi

La presidenza palestinese ha affermato in serata che l'approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti americana di miliardi di dollari in nuovi aiuti militari a Israele segna "un'aggressione contro il popolo palestinese". Il denaro "si tradurrebbe in migliaia di vittime palestinesi nella Striscia di Gaza" e in Cisgiordania, ha precisato Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente palestinese Abu Mazen, definendola una "pericolosa escalation".