Annunziata, su Radio24 non farò una trasmissione buonista

La novità del palinsesto di Radio 24 per la nuova stagione è sicuramente il programma "Amici e Nemici" condotto da Lucia Annunziata e da Daniele Bellasio e che andrà in onda il sabato mattina dalle 8.30 alle 10. Un programma che si discosta dal format che la giornalista ha abituato a mostrare in tv, come sottolinea lei stessa a margine della presentazione del palinsesto della radio del gruppo del Sole 24 Ore. "Noi racconteremo l'impatto che le notizie più importanti della settimana hanno avuto sul dibattito pubblico. Cercheremo di stare fuori dal sentimentalismo e dalla banalità, cosa che non è facile" le parole di Lucia Annunziata. "Non sarà un sommario finale, ma una selezione con molte opinioni e disamine, anche personali. A differenza del passato in Amici e Nemici non ci saranno interviste canoniche, sentiremo delle persone, ma saranno all'interno delle analisi delle notizie". "Non ci sarà una chiusura forte sulla politica, ma sulla formazione della pubblica opinione allargata, passando anche dai libri - continua Lucia Annunziata, che poi spiega quali saranno i punti di forza della trasmissione - Noi abbiamo una stupenda sigla, perché Radio 24 ha dei grandi musicisti e sarà una riscrittura di un pezzo di Tarantino. Questo per far capire da subito che non sarà una trasmissione buonista, sentimentale. Non sarà una pappina. O almeno lo spero. Per la prima puntata abbiamo sicuramente due grandi notizie da dare questa settimana, cioè il rientro in campo di Amato e di Draghi. Secondo noi la notizia più importante sono i giovani adolescenti, vanno gestiti da un educatore bravo o da un poliziotto cattivo?" conclude Lucia Annunziata.