Annie Lennox ai Grammy, cessate il fuoco in Medio Oriente

Una sorta di messa gospel per ricordare le star della musica scomparse nel 2023. Un ricordo per nulla sdolcinato, ma carico di energia, nel segmento In memoriam alla 66esima edizione dei Grammy a Los Angeles. Ha cominciato Stevie Wonder con una vivace interpretazione di For Once in My Life in omaggio al suo caro amico e grande crooner Tony Bennett morto in luglio. Il ritmo ha rallentato con Annie Lennox che ha interpretato Nothing Compares 2 U in onore di Sinead O'Connor, la cantante e attivista irlandese morta il 26 luglio. In sintonia con lo spirito battagliero di O'Connor, Lennox ha concluso la sua esibizione con un appello: "Artisti per il cessate il fuoco - pace nel mondo". L'omaggio è continuato con Jon Batiste - unico uomo candidato quest'anno nelle tre categorie più forti dei premi, Miglior album, Miglior registrazione e Miglior canzone - che si è messo al piano per suonare Ain't No Sunshine e Lean on me di Bill Withers. Fantasia Barrino ha chiuso la sequenza dedicata alle scomparse del 2023. La cantante e attrice (è Celie nella trasposizione cinematografica del musical Il colore viola prodotto da Oprah Winfrey e Steven Spielberg nel 2023) ha fatto ballare i presenti con una versione esplosiva di Proud Mary di Tina Turner, scomparsa nel maggio scorso.